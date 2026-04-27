Wuxi Acryl Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wuxi Acryl Technology A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Wuxi Acryl Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Wuxi Acryl Technology A im vergangenen Quartal 148,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wuxi Acryl Technology A 105,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at