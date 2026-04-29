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29.04.2026 06:31:29
WuXi AppTec A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
WuXi AppTec A hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
WuXi AppTec A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,44 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,65 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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