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25.03.2026 06:31:29
WuXi AppTec A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
WuXi AppTec A hat am 23.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,45 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 12,60 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WuXi AppTec A 11,54 Milliarden CNY umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 6,70 CNY gegenüber 3,28 CNY je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat WuXi AppTec A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,23 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 39,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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