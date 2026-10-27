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27.10.2026 06:31:29
WuXi AppTec A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WuXi AppTec A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,86 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WuXi AppTec A 1,24 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde auf 16,64 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,06 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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