27.10.2026 06:31:29

WuXi AppTec A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WuXi AppTec A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,86 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WuXi AppTec A 1,24 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 16,64 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,06 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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