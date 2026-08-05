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05.08.2026 06:31:29
WuXi AppTec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
WuXi AppTec gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 2,56 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WuXi AppTec 1,83 HKD je Aktie eingenommen.
WuXi AppTec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,95 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 57,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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