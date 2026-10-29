WuXi AppTec: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WuXi AppTec hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,23 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,35 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,36 Milliarden HKD – ein Plus von 47,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WuXi AppTec 13,16 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at