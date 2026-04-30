WuXi AppTec: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WuXi AppTec hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,80 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WuXi AppTec 1,33 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at