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30.04.2026 06:31:29
WuXi AppTec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
WuXi AppTec gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 1,76 HKD. Im letzten Jahr hatte WuXi AppTec einen Gewinn von 1,34 HKD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 14,03 Milliarden HKD gegenüber 10,32 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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