Wuxi Autowell Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wuxi Autowell Technology A hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wuxi Autowell Technology A 1,53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at