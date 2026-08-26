Wuxi Autowell Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Autowell Technology A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Autowell Technology A ein EPS von 0,530 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,62 Prozent auf 1,69 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,85 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at