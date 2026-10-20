Wuxi Chipown Micro-electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wuxi Chipown Micro-electronics stellte am 17.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,55 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,680 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 341,1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241,3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at