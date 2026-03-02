Wuxi Chipown Micro-electronics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wuxi Chipown Micro-electronics hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Chipown Micro-electronics ein EPS von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Wuxi Chipown Micro-electronics 265,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 257,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,45 CNY gegenüber 0,870 CNY im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,14 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 963,95 Millionen CNY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,41 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,14 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at