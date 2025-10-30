Wuxi Commerical Mansion Grand Orient: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuxi Commerical Mansion Grand Orient hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,02 Prozent auf 836,2 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi Commerical Mansion Grand Orient 853,4 Millionen CNY umgesetzt.

