Wuxi Delinhai Environmental Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wuxi Delinhai Environmental Technology A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,43 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuxi Delinhai Environmental Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 184,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 94,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at