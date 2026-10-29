Wuxi Delinhai Environmental Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wuxi Delinhai Environmental Technology A hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 62,21 Prozent auf 69,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 184,9 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at