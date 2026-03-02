Wuxi ETEK Microelectronics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wuxi ETEK Microelectronics A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Wuxi ETEK Microelectronics A mit einem Umsatz von insgesamt 204,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Wuxi ETEK Microelectronics A ein EPS von 0,940 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 768,47 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 782,60 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

