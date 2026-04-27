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27.04.2026 06:31:29
Wuxi Holyview Microelectronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wuxi Holyview Microelectronics A hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Holyview Microelectronics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 88,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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