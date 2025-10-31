Wuxi Holyview Microelectronics A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wuxi Holyview Microelectronics A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wuxi Holyview Microelectronics A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Wuxi Holyview Microelectronics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Holyview Microelectronics A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 110,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 114,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at