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25.08.2026 06:31:29
Wuxi Holyview Microelectronics A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wuxi Holyview Microelectronics A hat am 22.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Wuxi Holyview Microelectronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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