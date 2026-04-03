03.04.2026 06:31:29

Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing hat am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 209,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing 191,8 Millionen CNY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 CNY. Im Vorjahr hatte Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing 0,490 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 760,20 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 706,83 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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