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30.04.2026 06:31:29
Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach 0,230 CNY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 201,0 Millionen CNY gegenüber 156,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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