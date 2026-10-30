Wuxi Huaguang Boiler: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wuxi Huaguang Boiler hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,060 CNY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Wuxi Huaguang Boiler 1,82 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,25 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at