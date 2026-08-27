Wuxi Huaguang Boiler: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Huaguang Boiler präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Wuxi Huaguang Boiler hat ein EPS von 0,17 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,170 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,75 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,45 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at