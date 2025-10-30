|
Wuxi Huaguang Boiler stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wuxi Huaguang Boiler stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Huaguang Boiler ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,25 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 1,47 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
