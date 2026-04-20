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20.04.2026 06:31:29
Wuxi Hyatech A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wuxi Hyatech A hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wuxi Hyatech A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,5 Millionen CNY im Vergleich zu 174,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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