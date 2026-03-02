02.03.2026 06:31:29

Wuxi Hyatech A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Hyatech A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wuxi Hyatech A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168,5 Millionen CNY im Vergleich zu 183,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 698,67 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 701,52 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,520 CNY und einem Umsatz von 802,00 Millionen CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen