Wuxi Hyatech A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Hyatech A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wuxi Hyatech A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 168,5 Millionen CNY im Vergleich zu 183,2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,400 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,490 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 698,67 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 701,52 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,520 CNY und einem Umsatz von 802,00 Millionen CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at