Wuxi Hyatech A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Hyatech A ließ sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wuxi Hyatech A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Hyatech A ebenfalls ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 195,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 202,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at