WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at