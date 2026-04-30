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30.04.2026 06:31:29
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das vergangene Quartal hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,31 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 25,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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