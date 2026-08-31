WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT präsentierte Quartalsergebnisse

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT mit einem Umsatz von insgesamt 5,18 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,79 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 36,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at