WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 533,0 Millionen USD im Vergleich zu 425,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at