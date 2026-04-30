WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,69 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT 3,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at