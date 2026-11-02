WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 694,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 534,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at