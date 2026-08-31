WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT im vergangenen Quartal 660,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT 485,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at