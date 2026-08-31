WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 4,50 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT 3,51 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at