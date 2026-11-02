WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT ein EPS von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,68 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at