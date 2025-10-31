|
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT 0,100 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,83 Milliarden CNY – ein Plus von 13,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT 3,36 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,334 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,51 Milliarden CNY gerechnet.
