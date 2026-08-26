Wuxi NCE Power A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wuxi NCE Power A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi NCE Power A 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Wuxi NCE Power A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 650,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 480,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at