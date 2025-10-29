Wuxi NCE Power A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wuxi NCE Power A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 455,7 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 482,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

