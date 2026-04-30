Wuxi NCE Power A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuxi NCE Power A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,23 CNY. Im letzten Jahr hatte Wuxi NCE Power A einen Gewinn von 0,260 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 517,0 Millionen CNY gegenüber 449,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at