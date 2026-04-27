Wuxi New Hongtai Electrical Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wuxi New Hongtai Electrical Technology präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Wuxi New Hongtai Electrical Technology mit einem Umsatz von insgesamt 144,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 161,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,38 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,430 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,480 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,24 Prozent auf 606,18 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 626,47 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at