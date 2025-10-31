Wuxi New Hongtai Electrical Technology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi New Hongtai Electrical Technology hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Wuxi New Hongtai Electrical Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Wuxi New Hongtai Electrical Technology mit einem Umsatz von insgesamt 155,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at