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20.03.2026 06:31:28
Wuxi Paike New Materials and Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Wuxi Paike New Materials and Technology A präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Wuxi Paike New Materials and Technology A einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 861,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 727,3 Millionen CNY umgesetzt.
Wuxi Paike New Materials and Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,08 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,18 CNY je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 3,53 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,20 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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