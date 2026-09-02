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02.09.2026 06:31:29
Wuxi Paike New Materials and Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wuxi Paike New Materials and Technology A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Wuxi Paike New Materials and Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,820 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 1,19 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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