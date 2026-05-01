Wuxi Rural Commercial Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wuxi Rural Commercial Bank hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 CNY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,23 Prozent auf 2,26 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at