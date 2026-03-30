Wuxi Rural Commercial Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wuxi Rural Commercial Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Rural Commercial Bank ein EPS von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Wuxi Rural Commercial Bank im vergangenen Quartal 2,08 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wuxi Rural Commercial Bank 2,18 Milliarden CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,01 CNY. Im Vorjahr hatte Wuxi Rural Commercial Bank 0,980 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,93 Milliarden CNY – eine Minderung um 3,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,23 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at