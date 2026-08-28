|
28.08.2026 06:31:29
Wuxi Rural Commercial Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Wuxi Rural Commercial Bank hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuxi Rural Commercial Bank 0,340 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX eröffnet ruhig -- DAX startet im Plus -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt startet wenig verändert, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen in den Handel geht. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.