Wuxi Rural Commercial Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuxi Rural Commercial Bank hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,35 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuxi Rural Commercial Bank 0,340 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,27 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 1,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at