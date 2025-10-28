Wuxi Rural Commercial Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Rural Commercial Bank hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi Rural Commercial Bank ebenfalls ein EPS von 0,200 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Rural Commercial Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,19 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,20 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at