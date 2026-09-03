Wuxi Shangji Automation A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wuxi Shangji Automation A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Wuxi Shangji Automation A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,57 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 2,34 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at