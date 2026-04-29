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29.04.2026 06:31:29
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 CNY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 254,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 198,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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